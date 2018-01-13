Жителей Новороссийска предупредили об ураганном ветре

МЧС объявило экстренное предупреждение по усилению ветра в Новороссийске

По данным ведомства, до конца суток 14 января в городе ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 35-38 м/с. Высота волн достигнет 1,5 — 3 метров. Возможно обледенение судов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и при необходимости обращаться по телефонам 01 или 101.