Жителей Новороссийска предупредили об ураганном ветре

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

МЧС объявило экстренное предупреждение по усилению ветра в Новороссийске

По данным ведомства, до конца суток 14 января в городе ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 35-38 м/с. Высота волн достигнет 1,5 — 3 метров. Возможно обледенение судов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и при необходимости обращаться по телефонам 01 или 101.

МЧС Новороссийск Погода
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