В Ставрополе 50-летний мужчина держал наркопритон

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю пресекли деятельности наркопритона

Правоохранители получили информацию о том, что 50-летний житель Ставрополя предоставляет свой дом людям для употребления наркотиков.

При осмотре притона полицейские задержали двоих граждан в состоянии наркотического опьянения. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача), дела передадут в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

При обыске правоохранители нашли шприцы и приспособления для изготовления наркотиков.

Против хозяина дома, который ранее привлекался к уголовной ответственности, завели дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), предусматривающей до четырех лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года.