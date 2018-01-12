Глава СПЧ призвал не политизировать дело арестованного чеченского правозащитника Титиева

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов прокомментировал ситуацию с возбуждением дела в отношении главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Ранее Госдепартамент США распространил заявление, в котором призвал чеченских властей освободить Титиева, выразив обеспокоенность нарушением прав человека в республике. В ответ Федотов сказал, что не стоит политизировать дело Титиева.

«По поводу заявления Госдепартамента: я очень просил бы не политизировать историю с возбуждением уголовного дела в отношении Оюба Титиева. Этот вопрос нуждается в общественном контроле, в тщательном изучении, безусловно. Но в чем он точно не нуждается, так это в политизации», — цитирует Федотова РИА «Новости».

Он сказал, что у СПЧ есть девиз: меньше политизации, больше конкретизации, и Совет старается ему неукоснительно следовать.

«Конечно, дело Оюба Титиева нельзя замалчивать, пытаться представить его как обычный криминал, ни в коем случае. Речь идёт о возбуждении дела в отношении известного и уважаемого правозащитника. Но политизировать это дело крайне вредно, если мы действительно заботимся о защите правозащитника», — сказал глава СПЧ.

Как сообщали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение. Сейчас Титиев арестован на два месяца. Сам правозащитник заявляет, что ему подкинули пакет с марихуаной.