МОК уберет логотип Bosco c формы на время Олимпиады в Пхенчхане

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  • Глава компании Bosco Михаил Куснирович © Фото с сайта boscofamily.ru

Международный олимпийский комитет не будет использовать бренд компании Bosco, которая является официальным экипировщиком организации, во время зимних Олимпиады-2018

Об этом сообщил глава компании Михаил Куснирович. По его словам, МОК согласился с этим предложением Bosco.

«Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию. Мы считаем, что они нормально и конструктивно отреагировали. Судя по тону письма Томаса Баха (главы МОК), эта история не повлияет на наши долгосрочные отношения с МОК», — цитирует Куснировича ТАСС.

На место с логотипом Bosco будут нашиты патчи с надписью IOC (МОК), а на некоторых предметах типа перчаток и шарфов логотип будет просто убран.

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Как сообщали Юга.ру, Куснирович попросил МОК не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады-2018 в декабре из-за того, что сборную России не допустили к ОИ в Пхенчхане.

Компания Bosco di Ciliegi была официальным партнером олимпийской сборной России с 2002 года. В феврале 2017 года Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что вместо Bosco одевать олимпийцев будет компания ZASPORT Анастасии Задориной — московского модельера и, по данным СМИ, дочери экс-руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ. 

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