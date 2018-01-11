МОК уберет логотип Bosco c формы на время Олимпиады в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет не будет использовать бренд компании Bosco, которая является официальным экипировщиком организации, во время зимних Олимпиады-2018

Об этом сообщил глава компании Михаил Куснирович. По его словам, МОК согласился с этим предложением Bosco.

«Они сообщили, что понимают и принимают нашу позицию. Мы считаем, что они нормально и конструктивно отреагировали. Судя по тону письма Томаса Баха (главы МОК), эта история не повлияет на наши долгосрочные отношения с МОК», — цитирует Куснировича ТАСС.

На место с логотипом Bosco будут нашиты патчи с надписью IOC (МОК), а на некоторых предметах типа перчаток и шарфов логотип будет просто убран.