В Сочи снесут 100 незаконных торговых павильонов

В 2018 году в Сочи планируется снести 100 нелегальных торговых павильонов

«Силами администрации сносятся только те объекты, на которые в решении суда исполнителем выступает администрация. Но застройщики должны понимать, что деньги, потраченные на снос, все равно придется вернуть. Поэтому бывает, что застройщики сами просят суд, чтобы эту обязанность сразу возложили на них», — цитирует заместителя директора департамента строительства Павла Терехова пресс-служба мэрии курорта.

Первый замглавы Сочи Мугдин Чермит отметил, что в Адлере сейчас активизировалась выносная торговля на тротуаре, кроме того, товары вешают на двери, окна или фасады домов. Каждый день спецавтохозяйство вывозит несколько тонн мусора, который остается от незаконной торговли. Чтобы прекратить торговый беспредел, Чермит предложил открыть в районе специальную ярмарку.

От незаконных ларьков также начали очищать Курортный городок в Адлере.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в олимпийской зоне курорта решили снести торговые ряды с одеждой и сувенирами, а также более 500 незаконных многоэтажек. Ж/д станции и привокзальные площади Сочи очистили от ларьков в рамках введения единой концепции размещения и стиля торговых объектов.