Стартует продажа билетов на матч Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» — «Реал»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 января начнется продажа билетов на матч Юношеской лиги УЕФА U19 между молодежными составами «Краснодара» и мадридского «Реала»

Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» устроил голосование, в котором предложил болельщикам выбрать место проведения матча — на стадионе или на поле Академии «быков». По итогам опроса стыковый матч 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА состоится 7 февраля в 19:00 на главной арене, за которую проголосовали более 5 тыс. человек.

Билеты на игру можно купить онлайн только на сайте «Краснодара», продажа стартует 11 января. Билет будет стоить 100 рублей.

В пресс-службе клуба отметили, что на этом матче не будут действовать сезонные абонементы и не будут работать ложи по центру Восточной и Западной трибун между верхним и нижним ярусами.

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