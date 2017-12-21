Молодежка «Краснодара» сыграет с «Реалом». Болельщикам предложили выбрать место проведения матча

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» предложил болельщикам выбрать место проведения матча Юношеской лиги УЕФА

Команда «Краснодара» U19 7 февраля 2018 года поборется с мадридским «Реалом» в стыковом матче за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Точное время начала матча станет известно позже.

Изначально провести игру планировалось на стадионе Академии «быков», но после жеребьевки в «Краснодар» поступило много заявок на посещение матча. После этого клуб предложил болельщикам принять участие в опросе, который определит место проведения матча.

В пресс-службе клуба отметили, что билет будет стоить 100 рублей, его можно будет приобрести онлайн на сайте «быков».

Читайте также:

Если число проданных билетов достигнет 5 тыс., игра пройдет на стадионе «Краснодара», если нет — команды встретятся на поле академии, при этом всем, кто купил билет, вернут деньги.

К утру 21 декабря в опросе приняли участие более 3,3 тыс. человек, из них 96% отдали голоса за проведение матча на стадионе черно-зеленых.

Академия ФК «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале