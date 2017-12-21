Молодежка «Краснодара» сыграет с «Реалом». Болельщикам предложили выбрать место проведения матча

Футбольный клуб «Краснодар» предложил болельщикам выбрать место проведения матча Юношеской лиги УЕФА

Команда «Краснодара» U19 7 февраля 2018 года поборется с мадридским «Реалом» в стыковом матче за выход в 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Точное время начала матча станет известно позже.

Изначально провести игру планировалось на стадионе Академии «быков», но после жеребьевки в «Краснодар» поступило много заявок на посещение матча. После этого клуб предложил болельщикам принять участие в опросе, который определит место проведения матча.

В пресс-службе клуба отметили, что билет будет стоить 100 рублей, его можно будет приобрести онлайн на сайте «быков».