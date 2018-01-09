Матч Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» — «Реал» состоится на стадионе «Краснодара»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стало известно место проведения матча молодежных составов «Краснодара» и «Реала» в рамках Юношеской лиги УЕФА

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «Краснодара», игра состоится на стадионе «быков». Онлайн-продажа билетов стартует на сайте клуба ориентировочно 11 января. Вход на матч будет стоить 100 рублей.

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Команда «Краснодара» U19 7 февраля в стыковом матче 1/8 финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА на домашнем поле поборется с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Как сообщали Юга.ру, изначально планировалось провести игру на поле академии «быков», но клуб получил множество заявок на посещение матча, после чего предложил болельщикам принять участие в голосовании, которое определило место проведения поединка.

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