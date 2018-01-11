В Усть-Лабинском районе мужчина украл из ломбарда украшения на 1 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Усть-Лабинском районе полиция задержала подозреваемого в краже из ломбарда

К сотрудникам патрульно-постовой службы обратился мужчина, который заметил, как в один из ломбардов вошел человек в маске и перчатках. После этого оттуда послышались женские крики. Полицейские направились к ломбарду, сотрудница рассказала, что в помещение вошел мужчина с похожим на пистолет предметом и потребовал отдать ему украшения и деньги. Женщина отдала ему ключи от сейфа, он сложил золото и купюры в пакет и убежал. Ущерб превысил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Спустя несколько минут полицейские задержали 29-летнего мужчину с пакетом денег и драгоценностей. У него нашли маску и похожий на пистолет предмет. Деньги и украшения изъяли, их вернул владельцам.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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