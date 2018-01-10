На Дону пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем-подростком

Ростовская область

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  • _SIN0637 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новочеркасске произошла авария с пятью пострадавшими

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По предварительным данным, 17-летний водитель Mazda с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в микроавтобус Hyundai County, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Пострадали водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров Mazda. В микроавтобусе никто не пострадал. Проводится проверка.

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