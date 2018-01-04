В Кущевском районе задержали женщину, перевозившую более 1 кг наркотиков

На стационарном посту ДПС Кущёвский полицейские задержали женщину, которая везла более 1 кг наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции стационарного поста Кущевский остановили автомобиль для проверки. У 25-летней пассажирки, жительницы Новокубанска, в ходе досмотра полицейские нашли поэлитиленовые свертки с порошкообразным веществом, массу с характерным запахом конопли и около 300 таблеток светло-серого цвета. Общий вес изъятых веществ составил более 1 кг. Проведенаая экспертиза установила, что изъятые вещества являются синтетическими и растительными наркотическими средствами, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.



Женщина арестована, следственный отдел ОМВД России по Кущевскому району возбудил уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.