Керченская переправа остановила работу из-за тумана

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Днем 3 января закрыли Керченскую паромную переправу

Работа паромов приостановлена из-за недостаточной видимости, передает оператор переправы — компания «Морская дирекция».

Водителям рекомендовали временно воздержаться от поездок в сторону Керченского пролива.

Получить информацию об обстановке на переправе можно на сайте «Морской дирекции» или позвонив по телефону 8 (989) 299-42-60.

Как сообщали Юга.ру, 3 января в Краснодарском крае метеорологи спрогнозировали туман и сильную облачность.

Погода Транспорт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Керченская переправа остановила работу из-за тумана
Сбербанк заявил о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег
В сочинском микрорайоне Бытха откроют новый сквер
В российской армии появятся акванавты
В Мостовском районе две женщины обокрали знакомого, пока он накрывал на стол
В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале