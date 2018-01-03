Керченская переправа остановила работу из-за тумана
Днем 3 января закрыли Керченскую паромную переправу
Работа паромов приостановлена из-за недостаточной видимости, передает оператор переправы — компания «Морская дирекция».
Водителям рекомендовали временно воздержаться от поездок в сторону Керченского пролива.
Получить информацию об обстановке на переправе можно на сайте «Морской дирекции» или позвонив по телефону 8 (989) 299-42-60.
Как сообщали Юга.ру, 3 января в Краснодарском крае метеорологи спрогнозировали туман и сильную облачность.
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