На Кубани прогнозируют дожди с мокрым снегом. На юге потеплеет до 16 °С

В Краснодарском крае 4 и 5 января прогнозируют дождь с мокрым снегом

На Кубани 3 декабря осадков не ожидается, местами туман, в большинстве районов — сильная облачность. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами до 12 °С, на Черноморском побережье — 8-13 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 4 и 5 января местами пройдут дожди, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. Ночью похолодает до -1…+4 °С, при прояснении на востоке региона — до -4...-6 °С. Днем будет 5-10 °С, местами до 13 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье местами дождь. Ночная температура — 5-10 °С, днем воздух прогреется до 11-16 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Как сообщали Юга.ру, Гидрометцентр назвал 2017 год рекордно теплым для России за всю историю метеонаблюдений.