В Ростове пять торговых центров эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ростовская область

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  • Краснодарский кинологический центр © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Ростове-на-Дону вечером 30 декабря произошла эвакуация пяти торговых центров из-за анонимных сообщений о минировании

Неизвестные сообщили о минировании торговых комплексов «Вавилон», «Горизонт», «Мега», «Рио», «Мегамаг», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские не обнаружили опасных предметов ни в одном из торговых центров. Сейчас ищут автора ложных сообщений об угрозе взрыва, пишет «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в городах России с сентября из-за анонимных звонков проходят массовые эвакуации из торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других учреждений. Сообщения о минировании объектов оказываются ложными.

Перед уходом на новогодние каникулы Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону Телефонный террор Торговля
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