Кадыров не намерен возвращаться в Facebook

Чечня

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  • Рамзан Кадыров © Фото с личной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте», vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своих планах на соцсеть Facebook, где накануне заблокировали его аккаунт

Кадыров сказал, что не планирует использовать Facebook.

«Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Ещё раз повторяю — меня лично нет в Facebook!» — цитирует Кадырова RT.

Он добавил, что его страница с прежним адресом больше не будет использоваться — ее адрес закреплен, чтобы избежать «создания очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или для банального троллинга в сети».

Как сообщали Юга.ру, Аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступными для подписчиков вечером 22 декабря. Власти Чечни заявили, что на страницы главы республики в соцсетях произошла кибератака, организованная Госдепом.

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