«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» и вышел в «Финал четырех» Кубка России

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 29 декабря провел второй матч 1/4 финала Кубка России против пермской «Пармы»

Игра прошла в краснодарском «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев со счетом 84:69 (27:21, 14:10, 28:22, 15:16). Таким образом, «Локо» во второй раз обыграл пермяков и вышел в «Финал четырех».

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Хвостов, на счету которого 24 очка и 6 ассистов. Владимир Ивлев и Иван Нелюбов набрали по 14 очков.

Как сообщали Юга.ру, 22 декабря команда Саши Обрадовича в Перми одолела «Парму» в первом червертьфинале Кубка России.