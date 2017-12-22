«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в первом четвертьфинале Кубка России

ПБК «Локомотив-Кубань» в гостях одолел пермскую «Парму»в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 62:57 (19:17, 18:17, 17:15, 8:8) в пользу краснодарцев. Самым результативным игроком стал защитник «Локо» Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков.

Ответный матч пройдет в Краснодаре 29 декабря. Победитель по сумме двух матчей выйдет в «Финал четырех».