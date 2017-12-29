В Махачкале вновь заработали отключенные за долги камеры фиксации

В столице Дагестана после отключения камер фиксации дорожных нарушений возросло количество ДТП, поэтому госучреждение «Безопасный Дагестан» убедило поставщика включить их вновь до погашения долга

Как сообщали Юга.ру, 7 декабря фиксация нарушений на камеры была приостановлена по всему Дагестану.

Долг ГКУ «Безопасный Дагестан» перед поставщиком камер достиг 136 млн рублей, хотя камеры зарегистрировали нарушения на 400 миллионов, пояснило руководство московской компании Maykor. Республиканский Минфин планирует долги оплатить через месяц, заявили в «Безопасном Дагестане».

По словам представителя госучреждения, после отключения камер выросла аварийность на дорогах Махачкалы.

«Поэтому удалось договориться с компанией Maykor о возобновлении работы. Для погашения задолженности перед ней в республиканском бюджете на следующий год заложены средства, составлен график погашения долга», — рассказал он изданию «Новое дело».

В городе уже подключены 12 из 15 установленных камер. Еще три камеры были демонтированы, их планируется вернуть на прежние места в следующем году.