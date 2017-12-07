В Махачкале дорожные камеры отключили за неуплату

В Махачкале отключили и частично демонтировали систему видеофиксации нарушений

дщПредставитель компании Maykor и гендиректор заказчика системы «Безопасный Дагестан» Вагиф Диярханов сообщил «Ведомостям», что камеры не работают, и выразил надежду, что это временно.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году московская компания Maykor заключила контракт с госучреждением «Безопасный Дагестан» о поставке и установке системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В конце ноября исполнитель проекта — компания «Централизованный региональный технический сервис» («ЦРТ сервис») — подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании задолженности. Сумма долга оценивается в 135 млн рублей, неустойка — в 11,5 млн рублей.

Власти региона получали штрафные квитанции, а компания в 2014‑2019 годах должна была получить 700 млн рублей из регионального бюджета. За каждый штраф Maykor взимает 350 рублей, и планировалось, что по контракту выпишут до 2 млн штрафов.

Вагиф Диярханов признал наличие задолженности и объяснил это тем, что в бюджете Дагестана не нашлось денег. Минфин республики пообещал погасить долг в январе 2018 года.

По данным на сайте «Безопасный Дагестан», за 10 месяцев 2017 года камеры зафиксировали в Махачкале более 207 тыс. нарушений на сумму более 130,5 млн рублей, из которых 101,1 млн поступило в бюджет республики.