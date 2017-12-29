«Мемориал» сообщил об освобождении похищенных жителей Чечни
В Чечне освободили семерых жителей Грозного, которых после похищения держали в нелегальной тюрьме
Об этом со ссылкой на источник сообщил правозащитный центр «Мемориал». Жителей грозного освободили к 18 декабря, а похитили 21–22 ноября. Одному из похищенных 32-летнему Зелимхану Дикаеву сказали, что его привезут в расположение бывшего батальона «Север», сообщает «Медиазона».
По информации правозащитников, похищенных держали на территории третьей роты полка Нацгвардии в Старопромысловском районе Грозного.
«Они находяся в неотапливаемом помещении и их практически не кормят. Подробности о применении к ним незаконного насилия правозащитным организациям узнать пока не удалось. Силовики не признают, что похищенные люди находятся на этой территории, однако мы считаем эту информацию заслуживающей доверия», — сказали в «Мемориале».
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