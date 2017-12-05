«Мемориал» рассказал о семи похищенных жителях Чечни, которых держат в полку Росгвардии. В ведомстве это опровергают

Правозащитникам поступила информация о массовом похищении жителей Грозного в ноябре

«В адрес правозащитного центра "Мемориал", "Новой Газеты" и интернет-СМИ "Кавказский узел" поступила информация о похищении 21—22 ноября как минимум семи жителей г. Грозного. По имеющейся информации, похищенные содержатся на территории третьей роты полка Нацгвардии в Старопромысловском районе Грозного (в микрорайоне Соляная Балка) в нечеловеческих условиях: они находятся в неотапливаемом помещении и их практически не кормят», — сообщили в «Мемориале».

Правозащитникам известны неполные данные шестерых задержанных. Это 32-летний Зелимхан Дикаев из Заводского района Грозного, 32-33 летний онколог-хирург Алхазур (предположительно) Сулейманов, 25-летний житель Старопромысловского района Грозного Хусейн Ахматов, 32-летний Шадид Шадаев из поселка Войково, 32-35 летние Зайнди и Магомед из поселка Войково, фамилии которых не установлены.

«Силовики не признают, что похищенные люди находятся на этой территории, однако мы считаем эту информацию заслуживающей доверия», — добавили в организации.

«Мемориал» планирует обратиться с запросом об исчезновении людей в СКР и к уполномоченному по правам человека РФ.

В свою очередь в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ заявили, что на территории подразделений Росгвардии в Грозном нет ни одного задержанного.

«Фигурирующее в материалах подразделение Росгвардии не расположено в Старопромысловском районе Грозного (в микрорайоне Соляная Балка). Кроме того, обращаем внимание — на территории подразделений Росгвардии в городе Грозный Чеченской Республики задержанных лиц нет», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.