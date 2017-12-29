На Кубани 150 тыс. человек не выпустят за границу из-за долгов на 80 млрд рублей

Судебные приставы 29 декабря вышли на круглосуточное дежурство в международных аэропортах Краснодарского края

В рамках акции, которая продлится до 9 января, сотрудники Федеральной службы судебных приставов будут помогать выехать за рубеж жителям Кубани, у которых есть задолженность.

В список тех, кого не выпустят за границу, попадают те, у кого есть подтвержденная судом задолженность по алиментам, налоговым или кредитным платежам, длительная неоплата счетов за услуги ЖКХ или долги перед частными лицами. Минимальная сумма задолженности, после которой на гражданина накладываются ограничения, составляет 30 тыс. рублей. Также под санкции попадают те, кто в течение двух месяцев не выплачивал долг от 10 тыс. рублей.

Как рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров, на Кубани ограничение на выезд за границу наложено на почти 150 тыс. граждан. Самая многочисленная категория нарушителей — неплательщики алиментов, их около 20 тыс.

В течение новогодних каникул должник может представить приставам в аэропорту документы, подтверждающие погашение долга, после чего с него оперативно снимут запрет на выезд за пределы страны, передает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в России на новогодние каникулы не смогут покинуть страну 1,9 млн человек, которые задолжали более 1 трлн рублей.