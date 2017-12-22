В новогодние каникулы из России не выпустят 1,9 млн должников

По данным Федеральной службе судебных приставов (ФССП), 1,9 млн человек не смогут уехать из России на новогодние каникулы

По данным на 1 декабря действуют около 1,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. В 2016 году было вынесено 909 тыс. постановлений, то есть их количество увеличилось на 109%.

Общая задолженность в 2017 году составила более 1 трлн рублей, это на 29% больше показателя 2016 года — 773 млрд рублей.

При этом средняя сумма долга на одного человека уменьшилась на 34% — с 850,6 до 561,3 тыс. рублей, передает RT.

В ФССП рекомендовали проверять наличие долгов и оплачивать их не позже, чем за две недели до поездки за границу.

Во время новогодних каникул сотрудники службы судебных приставов будут дежурить в международных аэропортах. Должники, у которых возникли проблемы с вылетом за границу, смогут получить консультацию. Также в каждом территориальном органе и центральном аппарате ФССП можно будет обратиться по телефонам горячей линии, номера можно найти на сайте ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в Госдуме поддержали проект о списании долгов физлиц и ИП по состоянию на январь 2015 года.