В Краснодаре напали на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху

Краснодарский край

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  • Андрей Рудомаха © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экологи сообщили о нападении на координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху

Об этом рассказал заместитель координатора организации Дмитрий Шевченко. По его словам, в Краснодаре на Рудомаху и его спутников у дома одного из экологов напали трое неизвестных.

«Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили. Он госпитализирован», — цитирует Шевченко «Интерфакс».

Он отметил, что у Рудомахи, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Из автомобиля активистов нарушители украли рюкзаки с аппаратурой, компьютерами, фото-видеокамерами и документами. Шевченко добавил, что на головах у нападавших были балаклавы — их невозможно будет опознать. Пострадавших опросили сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию о нападении на Рудомаху не прокомментировали.

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