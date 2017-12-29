В Краснодаре напали на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху

Экологи сообщили о нападении на координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху

Об этом рассказал заместитель координатора организации Дмитрий Шевченко. По его словам, в Краснодаре на Рудомаху и его спутников у дома одного из экологов напали трое неизвестных.

«Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили. Он госпитализирован», — цитирует Шевченко «Интерфакс».