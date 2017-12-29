В Краснодаре напали на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху
Экологи сообщили о нападении на координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху
Об этом рассказал заместитель координатора организации Дмитрий Шевченко. По его словам, в Краснодаре на Рудомаху и его спутников у дома одного из экологов напали трое неизвестных.
«Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили. Он госпитализирован», — цитирует Шевченко «Интерфакс».
Он отметил, что у Рудомахи, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. Из автомобиля активистов нарушители украли рюкзаки с аппаратурой, компьютерами, фото-видеокамерами и документами. Шевченко добавил, что на головах у нападавших были балаклавы — их невозможно будет опознать. Пострадавших опросили сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию о нападении на Рудомаху не прокомментировали.
Продолжение темы: Краснодарская полиция ищет напавших на координатора «Эковахты» Рудомаху
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