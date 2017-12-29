Краснодарская полиция ищет напавших на координатора «Эковахты» Рудомаху

В полиции прокомментировали сообщения о нападении на координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что около 23:00 поступило сообщение о нападении на двух мужчин и похищении их имущества. Во время опроса пострадавшие рассказали, что возле одного из домов на улице Керченской на них напали три человека, избили и похитили документы и имущество на 60 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, а также опросили возможных свидетелей. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в полиции.

Как сообщали Юга.ру, заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко сообщил о нападении на Андрея Рудомаху. У пострадавшего, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.