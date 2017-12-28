В Ростове на сотрудников штаба Навального составили протоколы за собрание в поддержку его выдвижения

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону вечером 28 декабря пришли в местный предвыборный штаб Алексея Навального и составили протоколы на его сотрудников

«У нас в штабе сотрудники полиции и ЦПЭ. Выписывают всем протоколы за организацию якобы несанкционированного массового мероприятия — собрания группы избирателей», — говорится в сообщении штаба «ВКонтакте».

Уточняется, что четверым выписали протоколы по ст. 20.2 ч. 8, одному — по ст. 20.2 ч. 3 КоАП РФ.

«Координатора Анастасию Дейнека и двух сотрудников обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия — собрании группы избирателей, которое прошло 24 декабря на Театральной площади. Остальных обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии», — отметили в штабе.

Сотрудники штаба заявили, что не согласны с обвинениями намерены оспаривать их вместе с юристами штаба. Они заявили, что собрание не подразумевало согласования, т. к. собрание группы избирателей регламентируется 19-ФЗ «О выборах Президента РФ» и согласования не требует.

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России, которые состоятся18 марта 2018 года.

Алексей Навальный Выборы Ростов-на-Дону

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