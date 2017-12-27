ФАС ожидает решения проблемы с роумингом к маю 2018 года
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) планируют, что поэтапный отказ от роуминга внутри страны завершится в мае 2018 года
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал, что к этому времени операторы пересмотрят тарифы и скорректируют свою систему выставления счетов абонентам за услуги связи.
Антимонопольная служба будет регулярно мониторить процесс поэтапного отказа от национального и внутриоператорского роуминга, передает «Российская газета».
Операторам, у которых не будет изменений ситуации, ФАС может выдать предписания или поднять вопрос об изъятии дохода.
Как сообщали Юга.ру, 17 июля ФАС объявила, что роуминг между российскими регионами должен быть отменен в течение двух недель. «МегаФон» заявил, что выполнить это требование в столь короткий срок невыполнимо. 31 июля ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки». В августе «МегаФон» подал в суд на ФАС, через несколько дней антимонопольная служба продлила срок для отмены роуминга до 15 декабря.
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