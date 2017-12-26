Росгвардия сообщила об уничтожении почти 80 боевиков на Кавказе

Вся Россия

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что на Кавказе за год ликвидировали почти 80 боевиков

«Усилиями Объединенной группировки войск на Северном Кавказе в 2017 году уничтожены 78 бандитов, в том числе 58 — с участием войск», — цитирует Меликова RT.

Он добавил, что с начала года правоохранители изъяли больше 20 самодельных бомб — из них 17 были установлены и готовы к применению.

Как сообщали Юга.ру, глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в 2017 году было предотвращено 23 теракта. По его словам, практически полностью ликвидированы бандформирования на Северном Кавказе.

Антитеррор Росгвардия
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