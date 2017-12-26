Росгвардия сообщила об уничтожении почти 80 боевиков на Кавказе
Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что на Кавказе за год ликвидировали почти 80 боевиков
«Усилиями Объединенной группировки войск на Северном Кавказе в 2017 году уничтожены 78 бандитов, в том числе 58 — с участием войск», — цитирует Меликова RT.
Он добавил, что с начала года правоохранители изъяли больше 20 самодельных бомб — из них 17 были установлены и готовы к применению.
Как сообщали Юга.ру, глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в 2017 году было предотвращено 23 теракта. По его словам, практически полностью ликвидированы бандформирования на Северном Кавказе.
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