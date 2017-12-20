Директор ФСБ рассказал о борьбе с терроризмом и деятельности спецслужб

Глава ФСБ Александр Бортников накануне Дня работника органов безопасности и 100-летия спецслужб дал большое интервью «Российской газете»

В интервью обсуждалась история органов госбезопасности и текущие достижения в работе спецслужб.

В частности Бортников рассказал о борьбе с терроризмом и экстремизмом. Глава ФСБ отметил, что за последние шесть лет мер количество преступлений террористической направленности в России уменьшилось почти в 10 раз. Бортников подчеркнул, что в 2017 году было предотвращено 23 теракта. Кроме того, по его словам, практически полностью ликвидированы бандформирования на Северном Кавказе.

Также Бортников рассказал о контроле над вербовкой террористами россиян и отметил, что ФСБ уделяет повышенное внимание предупреждению угроз со стороны нынешней Украины.

«Принимаются меры по пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб, а также блокированию попыток украинских националистов и экстремистов установить связи с единомышленниками в России и вести деструктивную работу в украинской диаспоре. Так, в 2016 — 2017 годах в Крыму нейтрализованы 3 диверсионно-террористические группы СБУ и ГУР Минобороны Украины», — сообщил Бортников.

По его словам, зарубежные спецслужбы пытаются «проникнуть во все сферы деятельности» России, что «встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков». По информации ФСБ, с 2012 года в России были осуждены 137 кадровых сотрудников иноспецслужб и их агентов.

Он заявил, что Россия неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав, для некоторых ее разрушение остается навязчивой идеей.

«Во-первых, следует учитывать исторические условия. Наше отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей», — сказал Бортников.

Он отметил, что органы безопасности обязаны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады.

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