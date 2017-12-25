Первышов поручил обновить систему теплоснабжения Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что в городе надо обновить систему теплоснабжения

Он сказал об этом во время выездного совещания с руководством самой крупной теплоснабжающей организации города.

«Необходимо разработать программу их поэтапного ремонта подобно тому, как это сделано в отношении ремонта дорог краевого центра. Долгосрочный план ремонта теплотрасс должен иметь существенную инвестиционную составляющую и учитывать превентивный ремонт наиболее проблемных участков», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.

Первышов добавил, что программу надо разработать в ближайшее время, чтобы приступить к ее реализации в 2018 году. Генеральный директор АО «АТЭК» Николай Алимов сказал, что во время подготовки к отопительному сезону 2017–2018 годов заменили часть проблемных участков теплотрасс — на улицах Промышленной, Одесской, Таманской. Работа над созданием программы по комплексному ремонту теплотрасс находится в завершающей стадии.