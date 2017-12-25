В Краснодаре более 100 домов остались без отопления после аварии на Ставропольской

В Краснодаре в ночь на 25 декабря на улице Ставропольской произошла авария на теплотрассе

Порыв случился на теплотрассе Краснодарская ТЭЦ — Черемушки у дома № 151а. К ремонтным работам приступили бригады филиала АО «АТЭК» — «Краснодартеплоэнерго», ремонт планируют завершить к 17:00. Авария затронула более 100 жилых домов и несколько социальных объектов на улицах Ставропольской, Бургасской, Стасова, Димитрова, Айвазовского, 2-я Пятилетка, Старокубанской.

«Авария достаточно серьезная. Вижу, что работы организованы оперативно. Для помощи в решении вопросов на месте в постоянном режиме будет находиться руководство департамента городского хозяйства и ТЭК. Сейчас необходимо сделать все, чтобы к моменту возвращения горожан с работы тепло вернулось в жилые дома, было восстановлено в полном объеме горячее водоснабжение», — цитирует мэра Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

На время ремонта отопление социальных объектов идет от дублирующих котельных и резервных источников. Специалисты уже завершили откачку теплоносителя из поврежденного участка и подготовку к сварке. Ориентировочно к 20:00 горячая вода вернется в дома. В АТЭК подчеркнули, что наполнение системы — процесс небыстрый, и батареи в домах могут нагреваться постепенно.