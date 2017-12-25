«ТНС энерго Кубань» порекомендовал клиентам оплатить счета до 29 декабря

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы компании «ТНС энерго Кубань»

«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплатить счета за электроэнергию до 29 декабря, так как последние два календарных дня года выпадают на выходные

«Платежи, поступившие 30 и 31 декабря текущего года, будут учтены в следующем 2018 году, что повлечет за собой дополнительное начисление штрафных санкций и неустоек в виде пени», — прокомментировали в компании.

Как сообщали Юга.ру, до конца года действует новогодняя акция «ТНС энерго Кубань». Клиенты компании — жители Краснодарского края и Адыгеи станут участниками розыгрыша призов — 70 предметов бытовой техники. Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить текущее потребление декабря, а в случае наличия — и всю задолженность и начисленную на 1 декабря пеню.  

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