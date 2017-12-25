«ТНС энерго Кубань» порекомендовал клиентам оплатить счета до 29 декабря

«ТНС энерго Кубань» рекомендует оплатить счета за электроэнергию до 29 декабря, так как последние два календарных дня года выпадают на выходные

«Платежи, поступившие 30 и 31 декабря текущего года, будут учтены в следующем 2018 году, что повлечет за собой дополнительное начисление штрафных санкций и неустоек в виде пени», — прокомментировали в компании.

Как сообщали Юга.ру, до конца года действует новогодняя акция «ТНС энерго Кубань». Клиенты компании — жители Краснодарского края и Адыгеи станут участниками розыгрыша призов — 70 предметов бытовой техники. Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить текущее потребление декабря, а в случае наличия — и всю задолженность и начисленную на 1 декабря пеню.