«ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Киловатт удачи»

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы компании «ТНС энерго Кубань»

ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет о старте новогодней акции «Киловатт удачи». Клиенты компании — жители Краснодарского края и Адыгеи станут участниками розыгрыша призов

Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить текущее потребление декабря, а в случае наличия — и всю задолженность и начисленную на 1 декабря пеню.

«Мероприятие направлено на поощрение добросовестных плательщиков, снижение дебиторской задолженности за электроэнергию и стимулирование бытовых потребителей электроэнергии к осуществлению своевременной и полной оплаты услуг», — прокомментировали в «ТНС энерго Кубань».

Призовой фонд включает в себя 70 предметов бытовой техники: ноутбуки, ЖК-телевизоры, планшеты, пылесосы, мультиварки, чайники и утюги. 

Акция проводится до 31 декабря 2017 года включительно. С подробной информацией о правилах проведения акции можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщика, по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70, а также в центрах обслуживания клиентов.

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