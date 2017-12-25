Кадыров рассказал о боевиках, готовящих теракты в Чечне

Чечня

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  • Рамзан Кадыров © Фото с личной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте», vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что правоохранительные органы республики готовятся предотвратить проникновение боевиков, которые намереваются совершить теракты

По словам Кадырова, Чечня полностью контролирует все каналы передвижения боевиков, передает RT.

«У нас есть информация о нескольких шайтанах, их отправили совершать теракты в Чеченскую Республику, они дошли до Грузии. Мы их ждем, и как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим, — рассказал Кадыров в эфире НТВ. — Если боевики дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются».

Напомним, ранее глава Чечни рассказал об операции по спасению детей, которых увез в Сирию их отец, вступивший в ряды террористов.

Как сообщали Юга.ру, в декабре ФСБ заявила о предотвращении 18 терактов в 2017 году. Правоохранители пресекли деятельность 56 террористических ячеек.

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