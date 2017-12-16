Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о возвращении на родину двух детей, которых ранее увез в Сирию их отец, вступивший в ряды террористов
В ночь на 16 декабря в аэропорту Грозного приземлился самолет из Стамбула с десятилетним мальчиком и восьмилетней девочкой. Их отец Заурбек Токаев в 2015 году пополнил ряды террористов и забрал детей в Сирию. Последние два месяца силовики и власти организовывали возвращение детей в Чечню, написал Кадыров в инстаграме.
Дорогие друзья! Очередная операция по спасению граждан России из Сирии и Ирака увенчалась успехом. В ночь с пятницы на субботу в аэропорту «Грозный» приземлился самолет из Стамбула. Среди пассажиров воздушного судна находились двое малолетних уроженцев Чечни - десятилетний Ислам и восьмилетняя Танзила. Они были вывезены в охваченную войной Сирию их отцом Заурбеком Токаевым, который в 2015 году пополнил ряды террористов «Иблисского государства». Это преступное безрассудство могло стоить детям жизни. Токаев объявлен в федеральный розыск. По моему поручению операцией по спасению Ислама и Танзилы руководил дорогой БРАТ, начальник УМВД РФ по городу Грозному Хасмагомед Кадыров. Она была сопряжена со многими сложностями и продолжалась около двух месяцев. По воле Аллаха наши усилия увенчались успехом - дети возвращены на Родину. И теперь они в полной безопасности! Мы неоднократно заявляли - работа продолжится до тех пор, пока не будут спасены все наши невинные соотечественники, которые оказались в беде в Сирии и Ираке. Нам уже удалось вывезти из горячих точек около 100 человек. И это огромный успех! Я благодарен Президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, по инициативе и под руководством которого мы выполняем эту работу, а также всем, кто был задействован в возвращении наших сограждан. #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети #Возвращение
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.