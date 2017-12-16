Кадыров рассказал о двухмесячной операции по спасению детей из Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о возвращении на родину двух детей, которых ранее увез в Сирию их отец, вступивший в ряды террористов

В ночь на 16 декабря в аэропорту Грозного приземлился самолет из Стамбула с десятилетним мальчиком и восьмилетней девочкой. Их отец Заурбек Токаев в 2015 году пополнил ряды террористов и забрал детей в Сирию. Последние два месяца силовики и власти организовывали возвращение детей в Чечню, написал Кадыров в инстаграме.