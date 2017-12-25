В Дагестане камнепад заблокировал 50 населенных пунктов

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

На Бежтинском участке Дагестана ночью 25 декабря произошел камнепад

Сообщение о камнепаде на Бежтинском участке возле села Гунзиб на дороге районного значения Бежта — Хебда поступило в 00:03.

Пострадавших нет. В результате оказалось отрезанным автомобильное сообщение с 6 населенными пунктами на Бежтинском участке и 44 населенными пунктами Цунтинского района, передает ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

В 8:00 дорожно-эксплуатационное подразделение Бежтинского участка начало расчищать камнепад. В работах задействованы одна единица техники и четыре человека. На месте обвала выставили предупреждающие дорожные знаки.

Работы планируется завершить к 16:00, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (8722)39-99-99 или 112.

Как сообщали Юга.ру, накануне ночью в Цунтинском районе Дагестана сошла лавина, в результате чего оказалась перекрытой дорога республиканского значения Кидеро — Шаури — Агвали.

Дороги МЧС Стихийные бедствия
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