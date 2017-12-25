В Дагестане сошедшая лавина перекрыла дорогу

В Дагестане 24 декабря после схода лавины оказалась перекрытой дорога республиканского значения Кидеро — Шаури — Агвали

Сообщение о сходе лавины в Цунтинском районе в 2 км от села Митлуда поступило в 21:50. В результате инцидента никто не пострадал, передает RT.

Автодорогу Кидеро — Шаури — Агвали перекрыли, ее можно объехать через Бежтинский участок.

К 8:00 дорожно-эксплуатационное подразделение Цунтинского района начали расчищать место схода лавины. В ликвидации ЧП задействовали две единицы техники и семь человек.

На месте схода лавины выставили предупреждающие дорожные знаки. Планируется завершить работы к 16:00, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам (8722)39-99-99 или 112.