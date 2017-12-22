В Краснодаре с 3 по 6 января закроют выезд с Новороссийской на Северную
Из-за ремонтных работ в дни новогодних каникул в Краснодаре временно закроют выезд с ул. Новороссийской на Северный путепровод
Подъем на Северный путепровод с ул. Новороссийской будет временно закрыт с 3 по 6 января. Выехать с Новороссийской на Северную можно будет только через ул. Волжскую.
«Ограничение движения запланировано на праздничные дни, когда снижается интенсивность транспортного потока, — пояснили в МКУ «Единая служба заказчика». — С 3 по 6 января для движения транспорта будут закрыты подходы к Северному путепроводу со стороны улиц Ялтинской и им. Васнецова в районе ул. Новороссийской».
Выехать на путепровод с Новороссийской можно будет, повернув на Волжскую, затем на Селезнева в сторону Ялтинской и далее — поворот на Северную. Выезд с Северного путепровода на Васнецова и далее на Селезнева будет открыт. Также для движения откроют одну полосу под путепроводом в сторону Васнецова.
С 7 января движение транспорта на этом участке возобновится в прежнем режиме.
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