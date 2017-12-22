В Краснодаре с 3 по 6 января закроют выезд с Новороссийской на Северную

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за ремонтных работ в дни новогодних каникул в Краснодаре временно закроют выезд с ул. Новороссийской на Северный путепровод

Подъем на Северный путепровод с ул. Новороссийской будет временно закрыт с 3 по 6 января. Выехать с Новороссийской на Северную можно будет только через ул. Волжскую.

«Ограничение движения запланировано на праздничные дни, когда снижается интенсивность транспортного потока, — пояснили в МКУ «Единая служба заказчика». — С 3 по 6 января для движения транспорта будут закрыты подходы к Северному путепроводу со стороны улиц Ялтинской и им. Васнецова в районе ул. Новороссийской».

Читайте также:

Выехать на путепровод с Новороссийской можно будет, повернув на Волжскую, затем на Селезнева в сторону Ялтинской и далее — поворот на Северную. Выезд с Северного путепровода на Васнецова и далее на Селезнева будет открыт. Также для движения откроют одну полосу под путепроводом в сторону Васнецова.

С 7 января движение транспорта на этом участке возобновится в прежнем режиме.

  • Временная схема организации дорожного движения в районе Новороссийской/Северной
Дороги Краснодар Ремонт дорог

Смотрите также:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале