На Дону суд вынес приговор мужчине, подсадившего девушку на наркотики

Ростовская область

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  • © Фото с сайта pixabay.com

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В суде установили, что мужчина, зная о том, что его знакомой 17 лет, с убеждением и угрозами неоднократно вводил ей наркотики внутривенно. От этого у девушки появилась наркотическая зависимость, сообщает «Интерфакс».

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в десять лет колонии строгого режима.

Наркотики
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