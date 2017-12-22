На Дону суд вынес приговор мужчине, подсадившего девушку на наркотики
Жителя Волгодонска осудили за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков
В суде установили, что мужчина, зная о том, что его знакомой 17 лет, с убеждением и угрозами неоднократно вводил ей наркотики внутривенно. От этого у девушки появилась наркотическая зависимость, сообщает «Интерфакс».
Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в десять лет колонии строгого режима.
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