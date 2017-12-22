В Ростове мужчина под наркотиками с поддельными правами водил рейсовый автобус

В Ростове-на-Дону полицейские задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения

На улице Вавилова инспекторы ДПС остановили рейсовый автобус, чтобы проверить документы. Полицейские выявили у 33-летнего водителя признаки наркотического опьянения.

При проверке выяснилось, что сотрудники ГИБДД уже задерживали ростовчанина в состоянии наркотического опьянения за рулем машины и что нарушитель лишен прав. Полицейские установили, что мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

Экспертиза подтвердила наличие наркотических средств в крови водителя, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) и ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).