В Ростове мужчина под наркотиками с поддельными правами водил рейсовый автобус

Ростовская область

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  • © Фото Юга.ру

В Ростове-на-Дону полицейские задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения

На улице Вавилова инспекторы ДПС остановили рейсовый автобус, чтобы проверить документы. Полицейские выявили у 33-летнего водителя признаки наркотического опьянения.

При проверке выяснилось, что сотрудники ГИБДД уже задерживали ростовчанина в состоянии наркотического опьянения за рулем машины и что нарушитель лишен прав. Полицейские установили, что мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

Экспертиза подтвердила наличие наркотических средств в крови водителя, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) и ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Наркотики Общественный транспорт Полиция Ростов-на-Дону Транспорт
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