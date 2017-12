Под Краснодаром на одном участке дороги произошло сразу четыре ДТП — полиция

Кубанский «День Жестянщика» • Автор сообщает, что перед Лорисовским мостом в сторону Ростова по «М4Дон» столкнулось около 15 автомобилей! Информации о пострадавших не поступало! • Также очевидцы данного массового ДТП сообщают, что на трассе сильный туман и дорога очень скользкая, аккуратнее пожалуйста, берегите себя! • Видео от подписчика. #Дтп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Ставрополь #Тихорецк #Тимашевск

