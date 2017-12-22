Под Краснодаром на одном участке дороги произошло сразу четыре ДТП — полиция

Полиция прокомментировала сообщения о массовой аварии под Краснодаром

По данным МВД, между поселками Лорис и Знаменский на трассе М4 «Дон» произошло сразу четыре аварии. По предварительным данным, около 9:20 столкнулись легковая иномарка, «Газель» и грузовик, после этого большегруз развернуло на несколько полос движения.

«С разницей в несколько минут недалеко от места происшествия произошло еще три ДТП с участием легковых автомобилей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На место выехали сотрудники полиции. Устанавливается точное количество участников ДТП. За медицинской помощью никто не обращался.