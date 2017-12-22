Под Краснодаром на одном участке дороги произошло сразу четыре ДТП — полиция
Полиция прокомментировала сообщения о массовой аварии под Краснодаром
По данным МВД, между поселками Лорис и Знаменский на трассе М4 «Дон» произошло сразу четыре аварии. По предварительным данным, около 9:20 столкнулись легковая иномарка, «Газель» и грузовик, после этого большегруз развернуло на несколько полос движения.
«С разницей в несколько минут недалеко от места происшествия произошло еще три ДТП с участием легковых автомобилей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На место выехали сотрудники полиции. Устанавливается точное количество участников ДТП. За медицинской помощью никто не обращался.
Кубанский «День Жестянщика»�� • Автор сообщает, что перед Лорисовским мостом в сторону Ростова по «М4Дон» столкнулось около 15 автомобилей! ��Информации о пострадавших не поступало! • Также очевидцы данного массового ДТП сообщают, что на трассе сильный туман и дорога очень скользкая, аккуратнее пожалуйста, берегите себя! • Видео от подписчика. #Дтп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Ставрополь #Тихорецк #Тимашевск
Как сообщали Юга.ру, по данным очевидцев, на трассе столкнулись 15 автомобилей. На трассе был сильный туман и сколькая дорога.
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