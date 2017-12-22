Очевидцы сообщили о массовом ДТП под Краснодаром

Под Краснодаром 22 декабря произошла массовая авария

По словам очевидцев, на трассе М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону не доезжая до поселка Лорис столкнулись около 15 автомобилей. Информации о пострадавших нет.

Также очевидцы предупредили, что на трассе сильный туман и скользкая дорога.