Очевидцы сообщили о массовом ДТП под Краснодаром

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из аккаунта DtpKrd в Instagram, instagram.com/dtpkrd

Под Краснодаром 22 декабря произошла массовая авария

По словам очевидцев, на трассе М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону не доезжая до поселка Лорис столкнулись около 15 автомобилей. Информации о пострадавших нет.

Также очевидцы предупредили, что на трассе сильный туман и скользкая дорога.

Кубанский «День Жестянщика»�� • Автор сообщает, что перед Лорисовским мостом в сторону Ростова по «М4Дон» столкнулось около 15 автомобилей! ��Информации о пострадавших не поступало! • Также очевидцы данного массового ДТП сообщают, что на трассе сильный туман и дорога очень скользкая, аккуратнее пожалуйста, берегите себя! • Видео от подписчика. #Дтп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Ставрополь #Тихорецк #Тимашевск

A post shared by ЧП Краснодар™ (@chp_krd) on

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале