Очевидцы сообщили о массовом ДТП под Краснодаром
Под Краснодаром 22 декабря произошла массовая авария
По словам очевидцев, на трассе М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону не доезжая до поселка Лорис столкнулись около 15 автомобилей. Информации о пострадавших нет.
Также очевидцы предупредили, что на трассе сильный туман и скользкая дорога.
Кубанский «День Жестянщика»�� • Автор сообщает, что перед Лорисовским мостом в сторону Ростова по «М4Дон» столкнулось около 15 автомобилей! ��Информации о пострадавших не поступало! • Также очевидцы данного массового ДТП сообщают, что на трассе сильный туман и дорога очень скользкая, аккуратнее пожалуйста, берегите себя! • Видео от подписчика. #Дтп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Ставрополь #Тихорецк #Тимашевск
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