Путин поручил создать специальные валютные облигации для возврата капиталов в Россию

Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам определить параметры облигаций федерального займа (ОФЗ) в валюте

По словам президента, обращение таких ОФЗ может начаться в 2018 году.

Их планируется я выпустить для российских инвесторов, которые хотят вернуть капиталы в Россию. Об этом Путин сообщил на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«В сентябре на РСПП рассматривали этот вопрос, это было ваше предложение. Проработали Минфин, Минэкономики, ЦБ. Реализация этого предложения возражений ни у кого не вызывает»,— сказал Путин.

Источник ТАСС на финансовом рынке сообщил, что облигации для возврата капитала в РФ будут в долларах.

«Планируется, что это будут именно ОФЗ в долларах. Причем договорились о специальных налоговых условиях. Они касаются курсовой разницы — она не будет облагаться налогом», — сказал он.

Ранее идею по выпуску валютных ОФЗ для возвращения капитала в Россию озвучивал глава РСПП Александр Шохин. По мнению Шохина, вернуть капитал в страну таким образом необходимо в связи с угрозой введения новых санкций со стороны США. Как пишет «Коммерсантъ», также о выпуске специальных госбондов для предпринимателей, которые опасаются санкций США, в начале декабря говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда замглавы Минфина Алексей Моисеев сказал, что нет необходимости создавать специнструменты для возврата в страну иностранных активов.