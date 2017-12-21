Евросоюз вновь продлил санкции против России

Европейский союз 21 декабря принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев

Санкции против ряда секторов российской экономики будут действовать до 31 июля 2018 года, сообщается на сайте Евросоюза.

Причиной такого решения стало отсутствие прогресса по Минским соглашениям, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее глава Евросовета Дональд Туск сказал, что на саммите ЕС в Брюсселе «лидеры одобрили продление санкций против России без дискуссий и аргументов».

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел ограничительные меры в отношении России после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины.

В июне 2017 года Евросоюз продлил еще на год запрет на инвестиции в Крым. В августе ЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым.