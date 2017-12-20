Суд отменил украинский приговор жителю Крыма за призыв вернуть полуостров России

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Верховный суд Крыма отменил приговор, который украинский суд вынес шесть лет назад крымскому общественнику Валерию Подъячему, обвиненному в сепаратизме

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В 2011 году Апелляционный суд Крыма приговорил учителя математики и основателя пророссийского общественного движения «Народный фронт Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Мужчина публично выступил за объявление полуострова территорией под юрисдикцией России и призвал на всех государственных учреждениях вывесить российский триколор. После этого общественника обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости».

«Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего, но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию», — рассказал адвокат активиста Олег Бондаренко.

Он заявил, что решение суда планируется обжаловать, чтобы «восстановить доброе имя» Подъячего.

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