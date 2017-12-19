Краснодарский журналист Сергей Бурцев издал книгу «Подслушано на Донбассе»

Краснодарский журналист Сергей Бурцев презентует книгу о событиях на Украине

В книгу «Подслушано на Донбассе» вошли цитаты разных свидетелей разворачивающегося конфликта: священника и ополченцев, посетителя бара и дипломата, анонимного интернет-пользователя и пограничников. Свидетельства с российской и украинской стороны подписаны именами без фамилий. Сергей Бурцев находился в самопровозглашенной Луганской народной республике в июле-августе 2014 года и в ноябре 2015 года.

«Впервые я ехал с полной уверенностью, что увижу там исключительно российскую армию. Все оказалось немного сложнее. Разочарований, пожалуй, не было. Просто удалось посмотреть на другую реальность, правила которой сильно отличаются от привычных, а события выглядят совсем иначе, чем при взгляде с дивана», — рассказал Сергей в интервью изданию «Обзор».

В краснодарском КЦ «Типография» 22 декабря в 19:00 состоится презентация книги «Подслушано на Донбассе». Вход свободный. После этого автор планирует разместить свою работу в интернете в свободном доступе.

Часть материалов книги ранее была опубликована на портале Юга.ру. В книге использовались фотографии журналиста Николая Хижняка.