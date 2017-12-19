В Ростове открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Ростовская область

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  • Центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года © Фото с сайта ru.fifa.com

В Ростове-на-Дону 19 декабря состоялось открытие центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года

Центр расположен на втором этаже бизнес-центра «Пять морей» на улице Нижнебульварной, 6. Он будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

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Регистрация одного болельщика займет четыре минуты, выдача персонифицированной карты — две минуты. Получить FAN ID можно будет, придя в центр или оставив заявку на получение паспорта болельщика в режиме онлайн на сайте ФИФА.

В центре работают 30 окон регистрации и выдачи документов, а перед стартом мундиаля их увеличат вдвое. Сотрудники центра говорят на английском, французском, немецком и испанском языках, также в штате есть сурдопереводчик.

Одновременно с Ростовом центры открылись в Нижнем Новгороде и Самаре, передает ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, 7 декабря открылись центры выдачи паспортов болельщиков в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде.

Международное первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. 1 декабря состоялась финальная жеребьевка, которая определила составы групп и стадионы, на которых сыграют команды. 5 декабря стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира.

Болельщики Ростов-на-Дону Футбол ЧМ-2018

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