В Ростове открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону 19 декабря состоялось открытие центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года
Центр расположен на втором этаже бизнес-центра «Пять морей» на улице Нижнебульварной, 6. Он будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.
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Регистрация одного болельщика займет четыре минуты, выдача персонифицированной карты — две минуты. Получить FAN ID можно будет, придя в центр или оставив заявку на получение паспорта болельщика в режиме онлайн на сайте ФИФА.
В центре работают 30 окон регистрации и выдачи документов, а перед стартом мундиаля их увеличат вдвое. Сотрудники центра говорят на английском, французском, немецком и испанском языках, также в штате есть сурдопереводчик.
Одновременно с Ростовом центры открылись в Нижнем Новгороде и Самаре, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 7 декабря открылись центры выдачи паспортов болельщиков в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде.
Международное первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. 1 декабря состоялась финальная жеребьевка, которая определила составы групп и стадионы, на которых сыграют команды. 5 декабря стартовал второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира.
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