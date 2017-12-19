В Ростове открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону 19 декабря состоялось открытие центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года

Центр расположен на втором этаже бизнес-центра «Пять морей» на улице Нижнебульварной, 6. Он будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Регистрация одного болельщика займет четыре минуты, выдача персонифицированной карты — две минуты. Получить FAN ID можно будет, придя в центр или оставив заявку на получение паспорта болельщика в режиме онлайн на сайте ФИФА.

В центре работают 30 окон регистрации и выдачи документов, а перед стартом мундиаля их увеличат вдвое. Сотрудники центра говорят на английском, французском, немецком и испанском языках, также в штате есть сурдопереводчик.

Одновременно с Ростовом центры открылись в Нижнем Новгороде и Самаре, передает ТАСС.