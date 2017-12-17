В Дагестане в зоне КТО ликвидировали нескольких боевиков

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В районе Дагестана, где 16 декабря ввели режим контртеррористической операции, силовики ликвидировали нескольких боевиков

Накануне днем в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана ввели режим КТО в связи с поиском боевиков и их пособников, передает RT

Утром 17 декабря Национальный антитеррористический комитет заявил, что боевики, которые оказались заблокированными в частном доме, вступили в столкновение с силовиками.

«В ходе активной фазы спецоперации сопротивление из оцепленного силовиками дома оказали несколько человек. Они уничтожены», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах Дагестана, не уточнив точное число ликвидированных.

Активная фаза спецоперации в Губдене завершена.

как сообщали Юга.ру, 16 декабря в Урванском районе Кабардино-Балкарии сняли режим КТО.

Антитеррор
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