В Кабардино-Балкарии сняли режим КТО

В Урванском районе Кабардино-Балкарии 16 декабря сняли режим контртеррористической операции

В оперативном штабе республики сообщили, что начальник управления ФСБ России по КБР полковник Сергей Воронин отменил режим КТО с 9:20 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».

По данным RT, силовики ликвидировали боевика.

Как сообщали Юга.ру, в Урванском районе Кабардино-Балкарии вечером 15 декабря завязалась перестрелка между силовиками и бандитами, открывшими по ним огонь.