В Кабардино-Балкарии сняли режим КТО
В Урванском районе Кабардино-Балкарии 16 декабря сняли режим контртеррористической операции
В оперативном штабе республики сообщили, что начальник управления ФСБ России по КБР полковник Сергей Воронин отменил режим КТО с 9:20 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».
По данным RT, силовики ликвидировали боевика.
Как сообщали Юга.ру, в Урванском районе Кабардино-Балкарии вечером 15 декабря завязалась перестрелка между силовиками и бандитами, открывшими по ним огонь.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.