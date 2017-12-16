В Кабардино-Балкарии сняли режим КТО

Кабардино-Балкария

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

В Урванском районе Кабардино-Балкарии 16 декабря сняли режим контртеррористической операции

В оперативном штабе республики сообщили, что начальник управления ФСБ России по КБР полковник Сергей Воронин отменил режим КТО с 9:20 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».

По данным RT, силовики ликвидировали боевика.

Как сообщали Юга.ру, в Урванском районе Кабардино-Балкарии вечером 15 декабря завязалась перестрелка между силовиками и бандитами, открывшими по ним огонь. 

Антитеррор
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