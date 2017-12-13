В Адыгее жители многоэтажки через суд добились снятия самовольных ограждений во дворе

В Майкопском районе житель многоэтажки самовольно преградил соседям доступ на территорию общего пользования

Мужчина установил ограждения и металлическую калитку с замком на территории многоквартирного дома, принадлежащей всем жильцам.

В результате для жителей дома, а также скорой помощи, аварийных и коммунальных служб стал невозможным проход по тротуару и подъезд к дому. Затруднения коснулись и использования подсобных помещений, расположенных перед домом.

«Через Верховный суд Республики Адыгея собственники квартир смогли восстановить свои жилищные права и добиться снятия ограждений. Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Адыгеи отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила требования истцов», — сообщили в пресс‑службе республиканского Верховного суда.